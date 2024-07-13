Hatay'ın Arsuz ilçesinde orman yangını
Hatay'ın Arsuz ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın mesafede çıkan yangına ekiplerin müdahalesi başladı. Orman yangının büyük olduğunu dile getiren vatandaşlar, yangının ilerlediğini belirterek, evlerini terk ettiklerini söyledi.
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Hatay’ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi başladı.
Yangın yerleşim yerlerine yakın mesafede
Korkutan yangın, Arsuz ilçesi Avcılarsuyu Mahallesi’nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahaleye karadan başladı. Yangının yerleşim yerlerine yakın mesafede olduğu tespit edildi. Orman yangının büyük olduğunu dile getiren vatandaşlar, yangının ilerlediğini belirterek, evlerini terk ettiklerini söylediler.