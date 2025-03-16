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Hava sıcaklığı bugün 49 ilde 25 derecenin üzerine çıktı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün 49 ilde termometreler 25 derecenin üzerini gösterdi.

Haber Merkezi
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Hava sıcaklığı bugün 49 ilde 25 derecenin üzerine çıktı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, bugün yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 ila 18 derece üzerinde seyretti.

Sıcaklıklar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Zonguldak'ta 25 derecenin üzerine çıktı.

Söz konusu 49 ilde en yüksek sıcaklıklar ilçelere göre 25,2 ila 33,5 derece aralığında seyretti.

En yüksek sıcaklık, 33,5 derece ile Adana'da ölçüldü.

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