Havayolu şirketlerinden deprem bölgesine ek sefer ve ücretsiz kargo uçuşları

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, deprem sonrasında bölge için yardım çalışmalarına hızla başladı. SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini bölgeye en kısa sürede ulaştırmak amacı ile ilgili resmi kurum ve kuruluşlarının koordinasyonuyla 8 özel uçuş organize etti.

Ayrıca, deprem bölgesine gönderilen tüm insani yardım malzemeleri için ücretsiz yurt içi kargo hizmeti verecek.

SunExpress'in gönüllü çalışanlarından oluşan “Guardian Angels” ekibi ise resmi kurumlar tarafından açıklanan ihtiyaç listesine göre gerekli malzemelerin toplanması ve transferi için harekete geçti.

Bununla birlikte, SunExpress, 6-13 Şubat 2023 tarihleri arasında depremden etkilenen illerden Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Mardin ve Malatya kalkışlı/varışlı tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda ücretsiz bilet değişikliği ve iptal hakkı sunacak.

THY ise kargo uçaklarıyla bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 2, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan 1, İstanbul Havalimanı’ndan yapılan bu uçuşlarda kargolar, ücretsiz olarak taşınacağını bildirdi.

Pegasus'tan bölgeye ek sefer

Pegasus Hava Yolları, yardım ekipleri ve bölgeye gitmek isteyenler için ek sefer planlaması yapıldığını, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır'a ve bu illerden Sabiha Gökçen'e dönüşler için ek sefer planlamalarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen depremin üzüntüsünün yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek verebilmek amacıyla AFAD ve yetkili makamların yönlendirmelerine göre, yardım ekiplerinin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılması için koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yardım ekipleri ve bölgeye gitmek isteyen misafirlerimiz için ek sefer planlaması yapıyoruz. Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır'a ve bu illerden Sabiha Gökçen'e dönüşler için ek sefer planlamalarını gerçekleştiriyoruz. Güncel ek seferlerimize internet sitemiz üzerinden ulaşılabiliyor. Kahramanmaraş ve etkilenen çevre iller için seyahat planlarında değişiklik olan misafirlerimize 6-21 Şubat 2023 tarihli uçuşları için web veya mobil uygulamamızdan ücretsiz olarak değişiklik, açığa alma ve iptal hakkı sunuyoruz."