Hereke Vapur İskelesi'nde seferler iptal edildi
Kocaeli'de olumsuz hava şartlarından dolayı hasar gören Hereke Vapur İskelesi'ndeki feribot seferleri kinci bir duyuruya kadar iptal edildi.
AA
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hereke Vapur İskelesi'nde meydana gelen hasar nedeniyle Hereke-Karamürsel, Karamürsel-Hereke seferleri ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek.
İptal edilen diğer seferler ise hava koşullarının düzelmesinin ardından normal seyrinde yapılacak.