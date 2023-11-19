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Hereke Vapur İskelesi'nde seferler iptal edildi

Kocaeli'de olumsuz hava şartlarından dolayı hasar gören Hereke Vapur İskelesi'ndeki feribot seferleri kinci bir duyuruya kadar iptal edildi.

Haber Merkezi
AA
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Hereke Vapur İskelesi'nde seferler iptal edildi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hereke Vapur İskelesi'nde meydana gelen hasar nedeniyle Hereke-Karamürsel, Karamürsel-Hereke seferleri ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek.

İptal edilen diğer seferler ise hava koşullarının düzelmesinin ardından normal seyrinde yapılacak.