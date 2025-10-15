  1. Ekonomim
Hesaplarında 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik operasyonlarda 61 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca düzenlendiğini belirtti.

Jandarma ekiplerince, 9 il merkezli düzenlenen operasyonlar kapsamında hesaplarında 200 milyon lira işlem hacmi bulunan 61 şüphelinin yakalandığını, 27'sinin tutuklandığını, 17'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Erzurum, Ankara, Van, Şanlıurfa, Ordu, Kahramanmaraş, Sinop, Ağrı ve Giresun merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden 'hediye çeki, mobilya satışı' gibi ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşlarımızın kişisel bilgileri ele geçirdikleri, vatandaşlarımızın sosyal medya hesaplarına erişerek terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Bilişim sistemleri ve sosyal medya üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan suç şebekelerine yönelik Siber Vatanımızda kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyoruz, emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Yerlikaya paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verdi.

