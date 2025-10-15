Kişisel bakım ürünleri devi Türkiye'den resmen çekildi

Dünyanın en önemli kişisel bakım ürünleri şirketlerinden Ontex, Türkiye’den resmen çekildi.

Şubat ayında çıkan haberlerde Belçika merkezli dünya devinin Türkiye’deki varlıklarını devredeceği, Türk şirketi Dilek ile anlaştığı bilgisi yer almıştı. Söz konusu haberin ardından 8 ay sonra o işlem resmi kurumlardan onay aldı.

Dünya devinin Türkiye’deki birimi Ontex Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin tek kontrolü, Murat Kılıç’ın yönettiği Dilek Şirketler Grubu’nun oldu.

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Ontex’in markaları Dilek Grubu’na ait Dilek Gıda Üretim ve Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi tarafından devralındı. Satış işlemi, Ontex’in Türkiye’deki faaliyetlerini, ilgili ihracat operasyonlarını ve İstanbul’daki üretim tesisini kapsıyor.

Satın almayla geldi, satarak çıktı

Çocuk ve yetişkin bezi Canbebe olmak üzere Canlady, Canped markalarının üreticisi olan Astel'i 2000 yılında satın alarak Türkiye’ye hızlı bir adım atan Ontex’in pazardaki macerası ise çeyrek asır sürmüş oldu.

2.3 milyar Euro cirosu var

1979 yılında kurulan ve 2023 yılı cirosu 2.3 milyar Euro olan Ontex, Avrupa, Kuzey Afrika, Çin, Avustralya, Ortadoğu ve Amerika'da ofisleri ve üretim tesisleri bulunan uluslararası bir kişisel bakım şirketi olarak biliniyor.

Ontex, 2010 yılında 1,2 milyar Euro'ya Goldman Sachs Capital ve yatırım şirketi Texas Pacific Group'a satılmıştı.