Altın fiyatları durdurulamıyor! Yeni rekor geldi: İşte 15 Ekim 2025 güncel fiyatlar
Altın fiyatları yeni bir rekor kırarak ons başına 4 bin 185 dolara çıktı. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 15 Ekim 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın, ABD-Çin arasındaki gerilimlerin tırmanması ve ABD Merkez Bankası’nın yıl içinde iki kez daha faiz indirimine gideceği beklentileriyle rekor seviyeye yükseldi.
Külçe altın ons başına 4.185 dolarla zirveye çıktı.
Altın fiyatlarında son durum
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.
İşte 15 Ekim 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…
Güncel altın satış fiyatları
* Gram altın satış fiyatı: 5.634,71 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.525,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 19.044,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 37.328,56 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.909,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 93.607,66 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.185,99 dolar