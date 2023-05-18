Hisarcıklıoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

Rifat Hisarcıklıoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu tarihi günü gençlere bayram olarak armağan ettiğini bildirdi.

Ülkenin aydınlık geleceği ve uygarlık resminin gençlerin eliyle çizileceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak yaktığı bağımsızlık mücadelesi meşalesinin ışığında ülke olarak muasır medeniyetler seviyesini yakalamak için her gün daha fazla çalışmak zorundayız. Bu hedefe yürürken şüphesiz en büyük potansiyelimiz, her zaman gurur duyduğumuz gençlerimiz olacaktır. Bu anlamlı günün gençlerimize bayram olarak armağan edilmesinin altında çok derin anlamlar vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, gençlerin Türkiye'nin geleceğinin teminatı, güzel günlerin mimarı olduğunun altını çizerek, Türk iş dünyası olarak bu bilinçle gençlere güvenerek onlara yol açmak için çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında verilen kutsal mücadeleyi akıllardan çıkarmayarak 19 Mayısların Atatürk'ün emanetine daima sahip çıkarak kutlanması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Büyük Atatürk'ün vatanımızın bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliğimizin tesisi yolunda kurtuluş mücadelesini başlattığı bu anlamlı günün yıl dönümünde, Türk iş dünyası adına 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızın kutlu olmasını diliyor, gazilerimizi ve şehitlerimizi bir kez daha şükranla ve rahmetle anıyorum."