  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Yerlikaya açıkladı: 5,48 milyon işlem yapıldı
Takip Et

Bakan Yerlikaya açıkladı: 5,48 milyon işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında hız ihlali denetimlerinde 5 milyon 48 bin 464 işlem yapıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yerlikaya açıkladı: 5,48 milyon işlem yapıldı
Takip Et

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

”Hız İhlali Denetimleri” ile ilgili olarak 2024 yılında toplam 5 milyon 48 bin 464 adet işlem yapıldı.

Ayrıca Elektronik Denetleme Sistemlerinden (EDS) toplam:
7 milyon 429 bin 972 adet işlem yapıldı.

Düzenli ve etkili denetimler, trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli bir ulaşım sağlanması açısından büyük önem taşıyor.

Trafik denetimleri, hem bireylerin hem de toplumun güvenliği için vazgeçilmez. Denetimler arttıkça ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları da azalıyor.

Soğuk hava şartları ile karlı ve buzlu yollarda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için “Kış Lastiği Kullanımı” gerekli ve önemli. Unutmayalım

Trafik denetimleri

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 21-28 Kasım 2024 tarihleri arasında:
2 Milyon 579 bin 204 araç denetlendi.

Gündem
AK Parti'de kadro dönüşümü parti yönetimi ile sınırlı kalmayacak: Üçlü değişim beklentisi
AK Parti'de üçlü değişim beklentisi: Listede onlar da var
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ceza yolda: 10 milyon TL'ye kadar çıkıyor
Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ceza yolda: 10 milyon TL'ye kadar çıkıyor
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bartın’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 genç yaşamını yitirdi
Bartın’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 genç yaşamını yitirdi
GESTAŞ ve Marmara RoRo'dan sefer iptalleri
GESTAŞ ve Marmara RoRo'dan sefer iptalleri