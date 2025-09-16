  1. Ekonomim
Hrant Dink Ödülü, Bülent Şık ve Helena Maleno Garzón’a verildi

17. Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nün sahibi Türkiye’den gıda mühendisi Bülent Şık ile İspanya’dan gazeteci ve göçmen hakları aktivisti Helena Maleno Garzón oldu.

Metin Mercan
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
METİN MERCAN

Agos Gazetesi’nin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in doğum günü olan 15 Eylül’de verilen Uluslararası Hrant Dink Ödülü, bu yıl 17’nci kez sahiplerini buldu.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen törende ödül, Türkiye’den gıda mühendisi Bülent Şık ile İspanyol gazeteci ve göçmen hakları aktivisti Helena Maleno Garzón’a verildi.

Hrant Dink Ödülü, Bülent Şık ve Helena Maleno Garzón’a verildi - Resim : 1

Dink: Adalete hepimizin ihtiyaç duyduğu gerçektir; su gibi, hava gibi,

Sunuculuğunu oyuncu Hazal Türesan’ın üstlendiği törenin açılış konuşmasını Hrant Dink Vakfı Başkanı Rakel Dink yaptı. Dink, “Hukuk hepimize lazım. Hukukun olmadığı yerde, güvensizlik, huzursuzluk, kargaşa, kaygı, keder olur. Şiddet ve zorbalık, öfke, kin, nefret çoğalır. Kimin eli kimin cebinde belli olmaz. Adalete hepimizin ihtiyaç duyduğu gerçektir, su gibi, hava gibi. Güçlü olan adil değilse vay gelmiş zayıfın, güçsüzün başına.” dedi.

Hrant Dink Ödülü, Bülent Şık ve Helena Maleno Garzón’a verildi - Resim : 2

Kadıoğlu: Henüz bitmedik, ölmedik demeye geldik

Komite Başkanı Ayşe Kadıoğlu, “Bu akşam buraya ışığı kucaklamaya, birbirimizden güç ve cesaret almaya geldik. Henüz bitmedik, ölmedik demeye geldik” diyerek törendeki dayanışma ruhunu vurguladı.

Hrant Dink Ödülü, Bülent Şık ve Helena Maleno Garzón’a verildi - Resim : 3

Şık: Hayat başkalarıyla mümkündür

Türkiye’den ödülün sahibi olan gıda mühendisi Bülent Şık’a, ödülü oyuncu Tilbe Saran ve Rakel Dink tarafından takdim edildi. Şık, gıda güvenliği konularını toplumla paylaşmadaki ısrarı, bilimsel dürüstlüğü ve kamu yararını savunmadaki cesareti nedeniyle ödüle değer görüldü.

Şık, konuşmasında “Bir ülkenin havası kirletiliyor, suları zehirleniyor, toprakları ağır metallerle doluyor; üstelik bunlar bilindiği hâlde susuluyorsa orada ne adalet kalır ne eşitlik ne de onurlu bir yaşam. Oysa insan bir ada değildir; hayat başkalarıyla mümkündür.” ifadelerini kullandı.

Hrant Dink Ödülü, Bülent Şık ve Helena Maleno Garzón’a verildi - Resim : 4

Garzón: Yaşasın özgür Filistin

Uluslararası ödülün sahibi Helena Maleno Garzón’a ödülünü, Ödül Komitesi’nden Prof. Dr. Fatmagül Berktay ve gazeteci Zeynep Oral takdim etti.

Yıllardır göçmenlerin yaşam hakkını savunan ve sınır bölgelerinde yaşanan ölümleri kayıt altına alan Garzón, törende yaptığı konuşmada, “Bizler buradayız çünkü Caminando Fronteras adlı kuruluşumuz tarafından 2018’den bu yana İspanya ve Afrika sınırlarında hayatlarını kaybettikleri belgelenen 31.258 kişiyi ve her gün sınır bölgelerinde yaşamını yitiren binlerce kişiyi onurlandırmak istiyoruz. Onların hafızası bizi ayakta tutuyor” dedi. Konuşmasını ise “Yaşasın özgür Filistin” sözleriyle sonlandırdı.

Hrant Dink Ödülü, Bülent Şık ve Helena Maleno Garzón’a verildi - Resim : 5

Törenin açılışı, Sibil ve Zelişah’ın Sayat Nova’nın “Nazani” yorumuyla yapıldı. Ardından Ermenistan’dan Zhanna Davtyan, Arman Peshtmaljyan ve Stepan Ter-Ghevondyan sınırların ötesinden bir besteyle sahne aldı. Selin Sümbültepe ile Erkan Zeki Ar’ın Hatay’a adanan “Akantüs / Hatay’a Ağıt” performansları, Gevende’nin repertuarı ve Hüsnü Arkan ile Ceylan Ertem’in düeti geceye eşlik etti.

Hrant Dink Ödülü, Bülent Şık ve Helena Maleno Garzón’a verildi - Resim : 6

"Ahparig" ilk kez seslendirildi

Hüsnü Arkan, Hrant Dink için yazdığı “Ahparig” adlı eseri ilk kez sahnede seslendirirken, “Hrant Dink’in bir hayali vardı: bir arada yaşamak. O hayale inanıyorum, inanmaya devam edeceğim” dedi.

Hrant Dink Ödülü, Bülent Şık ve Helena Maleno Garzón’a verildi - Resim : 7

Ceylan Ertem ise konuşmasında, “İki konuda konuşmak isterim. Sokak hayvanları için özellikle. En çok ezilen, istismara uğrayan, katledilen canlılar… Ben öldürmeyi kolaylaştıran bu yasayı reddediyorum, iptal edilsin. Ben İkizköy halkına da buradan destek olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Işıklar 2025 açıklandı

Her yıl ödülle birlikte açıklanan “Işıklar” listesi de törende paylaşıldı. Bu yılın “Işıkları” arasında, dünyanın dört bir yanında adalet, eşitlik, kadın hakları, çevre mücadelesi, savaş karşıtlığı ve demokrasi için cesaretle mücadele eden kişi ve topluluklar yer aldı.

  • Polonya: Katı kürtaj yasalarına karşı AboTak merkezi,

  • Macaristan: LGBTİ+ yasaklarına karşı “Gri Onur” eylemleri,

  • Fransa: Cinsel saldırı mağduru Gisèle Pelicot,

  • Gazze’ye giden Madleen gemisi,

  • İstanbul Barosu, gazetecilerin öldürülmesiyle ilgili soruşturma çağrısı nedeniyle hedef alındı,

  • Vindoulou halkı (Kongo), çevre kirliliğine karşı mücadele etti,

  • 4B Hareketi (Güney Kore), kadınlara dayatılan rollere karşı durdu,

  • İzmir ve Birmingham işçi grevleri,

  • Novi Sad protestoları (Sırbistan),

  • İstanbul Üniversitesi öğrencileri, demokratik haklar için eylemler yaptı,

  • Kukama halkı (Peru), kutsal nehirlerini korudu,

  • Māori milletvekilleri (Yeni Zelanda), yerli haklarını savundu.

 

