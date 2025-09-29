  1. Ekonomim
HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı. TBMM tarafından HSK'ye seçilecek bir üyelik için başvurular 10 Ekim'de sona erecek.

HSK üyeliği için başvuru süreci başladı
Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) seçilecek bir üyelik için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na başvuru süreci başladı. Başvurular 10 Ekim'de sona erecek.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, Anayasa ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince TBMM tarafından nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından olmak üzere HSK'ye bir üye seçilecek.

Başvuru süreci 10 Ekim'de sona erecek

HSK üyeliği için şartları taşıyan aday adaylarının, TBMM Başkanlığı'na bugünden itibaren 10 Ekim Cuma günü saat 17:00'ye kadar şahsen ya da posta yoluyla başvurmaları gerekecek.

TBMM Başkanlığı, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderecek.

Karma Komisyon, bir üyelik için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranacak.

TBMM Genel Kurulu, aynı usul ve nisapları gözeterek seçimi tamamlayacak.

