Hz. Muhammed Kadir Gecesi ne yapardı? Kadir Gecesinde okunacak dualar neler?

Hz. Muhammed Kadir Gecesi ne yapardı?

Hz. Muhammed, Kadir Gecesi’nde çevresine müminleri toplar, ibadetle dolu bir gün geçirirdi. Bu özel ve mübarek gecede, Kuran’ın fazileti ve Allah’ın hikmeti üzerine konuşurdu. Dünyevi işlerden uzaklaşır, kendini duaya ve ibadetlere verirdi. Müslümanlar için mübarek olan bu gecede, namazın camide cemaatle kılınmasını sağlardı. Dini kaynaklarda yer alan bilgiler doğrultusunda, Hazreti Ayşe’nin aktardığına göre, Hz. Muhammed’in Kadir Gecesi’nde okuduğu bir dua vardı:

“Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni.”

Anlamı: “Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle!”

Hz. Muhammed, Ramazan ayının son 10 gününü daha çok ibadet yaparak geçirmekteydi. Ailesini ve çevresini de bu 10 gün içinde daha çok ibadet yapması için uyarır, ibadetleri hatırlatırdı.

Kadir Gecesinde okunacak dualar neler?

Mü’minler bu geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, ibadet ve taatla değerlendirmelidir. Ebu Hüreyre’nin (r.a.) rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

“Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah’tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, Leyletü’l-Kadir, 1)

Hz. Aişe (r.anha) de demiştir ki; Resulullah’a (s.a.s.):

“Ey Allah’ın Rasulü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?” diye sordum. Resulullah (s.a.s.):

“Allahümme inneke afüvvün tühıbbü’l-afve fa’fu anni: Allah’ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet, diye dua et.” (Tirmizi, Deavat, 89) buyurdu.