İBB, afetlere karşı 'Felaket Kurtarma Merkezi' kuruyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), şehre ait verileri, afet durumlarına karşı koruma altına almak için Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) projesini hayata geçireceği bildirildi.

Proje, İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve İBB telekomünikasyon altyapı iştirak şirketi İSTTELKOM AŞ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında uygulamaya konuyor. Proje, İBB Veri Merkezi bünyesinde yer alan önemli verileri deprem vb. diğer büyük afet durumlarına karşı Ankara'da düzenli olarak yedeklenerek güvenli bir şekilde korunması ve gerektiğinde kullanılabilir olmasını amaçlıyor.

Oluşturulan yeni yapı ile İstanbul ve bölgesini kapsayan olası büyük deprem, sel ve yangın gibi büyük afet durumlarında kritik kamu düzenine ait faaliyetlere ait veriler korunacak, şehirdeki sürdürülebilirliğe ve toparlanmaya önemli katkılar sunacak.

"Ders aldık"

İBB’nin tüm birimlerine verilerini yedekleyeceklerini kaydeden İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner, "Felaket Kurtarma Merkezi projesiyle İBB ve iştiraklerine ait verileri büyük ölçekli afet, diğer vb. acil kriz durumlarına karşı özel olarak koruma altına alıyoruz. 17 Ağustos Marmara ve büyük Hatay depremi hepimiz için önemli bir tecrübe oldu. Yeni sistem İBB’nin afet durumlarında vatandaşlara kesintisiz hizmet vermesine güçlü destek olacak.’’ dedi.

"Her anlamda afetlere daha dirençli ve hazırlıklı olmasını amaçlıyoruz"

İBB İştirakler Teknoloji Grup Başkanı Nihat Narin ise "Stratejik öneme sahip 'Felaket Kurtarma Merkezi' projesiyle İstanbul’un her anlamda afetlere daha dirençli ve hazırlıklı olmasını amaçlıyoruz. Yapılan çalışmalarla veri güvenliği, iş sürekliliği ve belediyecilik hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi ana hedefimiz. İBB olarak İstanbul'u örnek bir dünya kenti haline getirmek için teknolojik yeni çözümler sunmaya devam edeceğiz’.’ ifadelerini kullandı.