İBB Başkan adayı Murat Kurum seçim startını verdi: Acil eylem planını ortaya koyacağız

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, adaylığının açıklanmasının ardından seçim çalışmalarının startını Eyüpsultan Camii'nde verdi.

Murat Kurum'un açıklamaları şöyle:

"Aynı anlayışla milletimizin yanında olacağız. Dualarla başlayacağız, dualarla bitireceğiz. Hep milletimizin zor gününde yanında olduk, yine İstanbulluların bize ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız. Bizi hep sokakta göreceksiniz, ulaşım çilesini bitirirken göreceksiniz. Milletimizle gönül gönüle bu süreci yürüteceğiz.

Aylardır çalışmalar yapıyoruz, milletimiz sorunlarını not ettik. Uzman arkadaşlarla bunları değerlendirdik. Ecdadın sorunları olarak eserlere sahip çıkacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Eminiz ki İstanbul'un kaybolan 5 yılını hızlı bir şekilde acil eylem planını ortaya koyarak yürüteceğiz. Acil eylem planlarında ortaya koymak için yürüteceğiz. İstanbullu kardeşlerimizle paylaşacağız. Daha öncesinden onlar bizi biliyorlar. O birikimi, tecrübeyi buraya aktaracağız."