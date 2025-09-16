İBB burs başvuru tarihlerini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında 100 bin öğrenciye toplamda 15 bin Türk Lirası değerinde burs sağlamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı burs başvuruları önümüzdeki hafta içerisinde başlayacak. Öğrenciler, başvurularını “İstanbul Senin” mobil uygulaması ile “gencuniversiteli.ibb.istanbul” adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Açıklamada, burs vaadiyle SMS veya WhatsApp yoluyla ulaşıp sahte bağlantılar paylaşan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Belediyenin adı kullanılarak yapılan bu tür girişimlerin dikkate alınmaması istendi.

Başvuru şartları açıklandı

Burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin (veya anne-baba vefatı durumunda yakınının) İstanbul’da ikamet ediyor olması

Ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde öğrenim görüyor olmak veya vakıf/özel üniversitelerde yüzde 100 burslu eğitim alıyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4.00 üzerinden 2.00 olması

Maddi desteğe ihtiyaç duyan bir gelir durumuna sahip olmak

Kimler başvuruda bulunamaz?

Burs başvurusu yapamayacak öğrenci grupları ise şu şekilde sıralandı:

Açık öğretim öğrencileri

Yurt dışında eğitim gören öğrenciler

Ücretli değişim programlarında bulunan öğrenciler

Ön lisans ve lisans düzeyinde 30 yaşını, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 40 yaşını geçmiş olan bireyler

Gerekli belgeler:

Başvuru sürecinde öğrencilerden bazı belgeler talep edilecek. Bu belgeler şu şekilde sıralandı:

Sabıka kaydı olmadığına dair belge

Öğrenci belgesi

Transkript belgesi

Vakıf veya özel üniversitelerde okuyan öğrenciler için yüzde 100 bursluluk belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (gelir belgesi, maaş bordrosu vb.)

Varsa öğrenci ya da aile bireylerine ait engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Yurt ya da kira sözleşmesi gibi barınma durumunu belgeleyen evrak

Öğrenciye ait banka hesap bilgilerini içeren belge