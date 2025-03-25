İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat için sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi başvurusu yapıldı

BirGün'den Deniz Güngör'ün haberine göre İBB'ye düzenlenen operasyonun ardından "kent uzlaşısı" dosyası kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık sorunları nedeniyle avukatları ev hapsi talebinde bulundu.

Ayrıca Polat’a kalpte damar tıkanıklığı nedeniyle stent takılması için ameliyat tarihi verildiği ancak tutuklamanın ardından ameliyatın gerçekleştirilemediği öğrenildi. Kapalı alan fobisi bulunan Polat’ın Silivri Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde hücrede tek başına kaldığı da belirtildi.

Polat’ın dün eşi ve çocuğu ile görüştüğünü belirten kardeşi Cevdet Polat, “Morali yüksek, tutuklananların iki kişi kaldığına dair bilgi gelmişti ancak hepsi tek başına kalıyor” dedi.

Polat’ın kapalı alan fobisi olmasından kaynaklı anksiyete yaşadığına dikkat çeken Polat, “Mahir’in kalbinde sık sık damar tıkanıklığı oluyor bu nedenle daha önce de 5-6 tane stent takılmıştı. Aynı zamanda trioid kanseri tedavisi görmüştü ancak takipleri sürüyor. Ayrıca şeker ve tansiyon hastası. Bu nedenle savcılığa ev hapsi talebinde bulunduk, elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Morali yüksek"

Polat’ın moralinin yüksek olduğunu belirten Cevdet Polat, “Kitaplarını ve bağlamasını gönderdik. Mahir, Saraçhane'ye gelen herkese minnet duyuyor, çok selam söylüyor. Herkesi çok sevdiğini söylüyor. Mahir, ‘Ben onlar için çok çalıştım. Tekrar kaldığım yerden devam edeceğim. Başımız dik, hiçbir suçumuz yok. Onurluyuz, halkımızı utandıracak bir şey yapmadık’ diye bir mesaj iletti. Bir de kendi personeline giderken ‘Daha fazla çalışın, daha fazla İstanbul'a hizmet edin’ dedi. Herkes bu taraftan Mahir varmış gibi onun bıraktığı işlere devam edecekler diye düşünüyorum” diye konuştu.

Polat son olarak şunları söyledi: “Oğlu Mansur’u çok özlüyordu, o da onu ziyaret etmek istiyor. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor.”