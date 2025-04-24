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İBB, İstanbul'da etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyardı

İstanbul’da hafta sonuna kadar bahar havası etkili olacak. Güneşli ve parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte sıcaklıklar 17 - 20 derece bandında seyredecek. Ancak meteorolojiden gelen son tahminler, Pazar günüyle birlikte hava koşullarında ani ve sert bir değişim yaşanacağını gösteriyor.

Haber Merkezi
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İBB, İstanbul'da etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyardı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pazar ve sonrasındaki günlerde ani sıcaklık düşüşüyle birlikte etkili olması beklenen fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Sıcaklıklar 17 dereceye kadar inecek

İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul'da hafta sonuna kadar bahar havasının etkili olacağı, güneşli, parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklıkların 17-20 derece bandında seyredeceği belirtildi.

Açıklamada, meteorolojiden gelen son tahminlere göre, pazar günüyle birlikte hava koşullarında ani ve sert değişim yaşanmasının beklendiği aktarıldı.

Ani düşüşe yol açacak

Pazar günü itibarıyla rüzgarın kuzeyden (poyraz) kuvvetlenerek saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, bu durumun sıcaklıklarda 5 ila 8 derecelik ani düşüşe yol açacağı kaydedildi.

Sağanak yağışlar etkili olacak

Sıcaklığın mevsim normallerinin altına ineceği aktarılan açıklamada, rüzgarla yer yer sağanak ve kısa süreli gök gürültülü yağışların da etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor

Açıklamada, kentte özellikle pazar ve sonrasındaki günlerde ani sıcaklık düşüşü ve fırtına şeklinde esecek rüzgarlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Gün gün hava tahmini

Perşembe (bugün): Parçalı bulutlu, 16°C / 10°C

Cuma: Öğleden sonra yerel hafif yağmurlu, 19°C / 10°C

Cumartesi: Öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı, 20°C / 12°C

Pazar: Kuvvetli Poyraz ve yağışla birlikte çok bulutlu, 14°C / 9°C

Pazartesi: Az bulutlu, zaman zaman fırtına şeklinde rüzgâr, 15°C / 7°C

Salı: Çok bulutlu, fırtınayla birlikte hafif yağışlı, 14°C / 6°C

Çarşamba: Çok bulutlu, yer yer rüzgârla birlikte hafif yağmur, 15°C / 7°C

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