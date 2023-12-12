İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili Özkan istifa etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Akşener'in talebi ile görevinden istifa ettiğini açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebi doğrultusunda istifa ettiğini belirten Özkan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Genel Başkan Meral Akşenerin talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim' İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.
Yerel seçimlerde iş birliğine sıcak baktığı bilinen Özkan, CHP'nin teklifinin parti tarafından redddedilmesinin ardından sosyal medya hesabından "Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz." ifadesini kullanmıştı.
Genel Başkan Meral Akşenerin talebi doğrultusunda artık “Hür ve Müstakilim”— İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) December 12, 2023
İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum.