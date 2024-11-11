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İBB Meclisi'nde kavga! Yumruklar, su şişeleri, dergiler havada uçuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nda, AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul’un, Meclis Başkanı Nuri Arslan’a yönelik eleştirileri sonrası gerginlik büyüdü. Tartışma yumrukların, su şişelerinin, dergilerin havada uçuştuğu kavgaya dönüştü.

Haber Merkezi
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İBB Meclisi'nde kavga! Yumruklar, su şişeleri, dergiler havada uçuştu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı’nda kavga çıktı. Meclis Başkan Nuri Arslan’ın, AK Parti Kartal Meclis üyesine söz hakkı vermemesi üzerine, AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul söz alarak Başkanvekili Nuri Arslan’ın tarafsız olmadığı şeklinde eleştirdi.

“CHP grubunun değil meclisin başkanısınız ona göre davranın”

Okul, “CHP grubunun değil meclisin başkanısınız ona göre davranın” sözleri gerginlik yarattı. CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, söz alarak meclis başkanının yönetimiyle ilgili yönetmelik maddesini okudu.

“Bizi meclisten mi atacaksınız”

Sakalar, yönetmelik maddelerini okuduğu sırada, AK Parti sıralarından “Bizi meclisten mi atacaksınız” sözleri üzerine tartışma büyüdü.

Su şişeleri havada uçuştu

Bazı meclis üyeleri, birbirinin üzerine yürürken salonda çıkan arbedede bazı üyeler birbirlerine su şişesi ve dergi fırlattı.

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