İBB yurt başvuruları ne zaman yapılacak? 2023 İBB yurt başvuru takvimi

Üniversiteler açılmadan önce, İstanbul'u tercih eden binlerce öğrencinin gözü İBB'nin yurtlarına çevrildi. İBB 2023 yılı için yurt başvuru ve kayıt sürecine dair tüm detayları paylaştı.

İBB yurtlarına başvurular nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2023-2024 akademik döneminde yurt başvuruları için süreci başlattı. Başvurular 1 haftalık süreçte alınacak. İBB yurt başvuruları 21-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında tamamlanacak.

Yurt kazanan öğrenciler ne zaman açıklanacak?

Değerlendirme işlemleri 28 Ağustos'ta başlayacak. 8 Eylül tarihine kadar rapor komisyona sunulacak. İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu Komisyonu ise 11 Eylül 2023 tarihinde toplanacak, başvuruları değerlendirecek.

Kesin sonuçlar ise asil ve yedek liste ile birlikte 11 Eyül'de online olarak ilan edilecek.

Kayıt hakkı elde eden öğrenciler ne zaman kayıt yaptıracak?

İBB yurtlarında barınma hakkı elde eden öğrenciler için kayıt süreci 15-21 Eylül 2023 tarihlerinde olacak. 23-29 Eylül tarihleri arasında ise yedek adayların kayıt takvimi başlayacak.

İBB yurtlarında asil kayıt hakkı elde eden öğrenciler, 15 Eylül'den itibaren yurtlara giderek yerleşme işlemlerini yapabilecekler.