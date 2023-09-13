İBB'den suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, yürüyen merdivenlere sabotaj düzenlendiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda 31 Ağustos ve 6 Eylül’deki kamera görüntüleri delil olarak sunulduğu belirtilen açıklamada, TCK’nın 113. Maddesinde yer alan Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu nedeniyle, kimliği belirsiz şahıslar hakkında gerekli soruşturmanın yapılması ve kamu davası açılması istendiği bildirildi.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Metro İstanbul’un kamera görüntülerini savcılığa sunduğu sabotajın ilki 31 Ağustos 2023 tarihinde yaşandı. M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı’nın Gayrettepe İstasyonunda kimliği belirsiz kişiler yürüyen bandı, saat 16.00 sıralarında tuşlara basarak durdurdu.

İkinci suç duyusu yine aynı metro ve istasyonda gerçekleşen sabotaj nedeniyle yapıldı. 6 Eylül 2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında yürüyen bant ile metro istasyonuna inen yürüyen merdiven sabotajcılar tarafından durduruldu."