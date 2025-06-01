İBB'nin metrobüslerini üreten dev firma konkordato ilan etti

Toplu taşıma sektöründe önemli bir yere sahip olan Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. (AKIA) ile ona bağlı beş şirket, 26 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla üç aylık geçici konkordato sürecine girdi.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararıyla konkordato kapsamına alınan şirketler şunlar:

- AKIA HESS Otomotiv

- RST Filo ve Oto Kiralama

- UFT Otomotiv Temizlik Hizmetleri

- Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.

- Ulaşım Motorlu Araçlar Servis Otomotiv Turizm

Mahkeme, şirketlerin malvarlıklarının korunması amacıyla tüm tedbirlerin alınmasına hükmetti. Konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşmayacağı, atanan üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti tarafından değerlendirilecek.