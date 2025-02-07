İddia: Eski ve yeni milletvekilleri trafikte cezadan ömür boyu muaf olacak

Sözcü Gazetesi'nde yer alan haberdeki iddiaya göre milletvekillerine sağlanan "ceza muafiyeti" hakkının kapsamı genişletildi. İddiaya göre eski vekiller kırmızı ışıkta da geçse, hatalı park da yapsa ve hız sınırını aşıp radara da yakalansa artık tek kuruş trafik cezası ödemeyecek.

Eğer karar TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından onaylanırsa yürürlüğe girecek. Mevcut milletvekillerinin 2 aracı, eski milletvekillerinin de bir aracının trafik cezasından muaf tutulacağı öne sürüldü.

Milletvekili araçlarının plakaları trafik müdürlüklerinde kayda alınıyor ve cezadan muaf tutuluyor. Plakaya trafik cezası yazılırsa tutanaklar da vekile değil TBMM’ye gönderiliyor. Ceza da Meclis bütçesinden karşılanıyor. Daha önce milletvekilliği sona erdiğinde bu hak da sona eriyordu. Şimdi ise ömür boyu trafik cezası muafiyeti getirileceği ileri sürüldü.

İlk tepki Sabahat Akkiraz'dan geldi

Bu iddiaya ilk tepki CHP İstanbul eski Milletvekili Sabahat Akkiraz’dan geldi. Akkiraz, "TBMM’den aradılar, dilekçe ile başvurursam bir aracım trafik cezalarından muaf olacakmış. Neden? Kurallara uymama hakkı mı var? Kurallar herkes içindir" dedi.