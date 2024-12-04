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İddia: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Selami Yıldız atandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş'ın yerine Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Selami Yıldız'ın atandığı iddia edildi.

Haber Merkezi
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İddia: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Selami Yıldız atandı
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İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 5 Aralık'ta yaş haddini dolduruyor. Aktaş'ın yerine Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Selami Yıldız'ın getirildiği iddia edildi. 

Selami Yıldız kimdir?

Selami Yıldız, 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi. Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında da Polis Akademisi'nden mezun oldu.

1998 ile 2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev aldı.

2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. 2017 tarihinde ise Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. 2023’de Emniyet Genel Müdür yardımcısı olarak atandı.

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