İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.
Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sayfasından yapılan açıklamaya göre;
08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas),
12.55'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
İDO'nun hangi seferleri iptal edildi?
İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre;
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi,
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi,
Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:05 seferi,
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 12:00 seferi,
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 15:30 seferi,
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19:00 seferi iptal edildi.