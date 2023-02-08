İGA, Hatay Havalimanı'nın onarımına başladı
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından hasar gördüğü için uçuş trafiğine kapatılan Hatay Havalimanı'nın onarımını İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA üstlendi.
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Hüseyin ASLIYÜCE
Depremin ardından Hatay Havalimanı'nda apron hasar görmüş ve uçuşlar durdurulmuştu. Havalimanı'nın yeniden uçuşlara açılması için İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, çalışmalara başladı. İGA, çalışmalar kapsamında havalimanının bakım onarım işlemleri için dün bölgeye ekiplerini ve ekipmanlar gönderdi. Görevliler, incelemelerin tamamlanmasının ardından pist onarım çalışmalarına başladı.