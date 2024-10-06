İki genç kızı canice öldürmüştü! Semih Çelik'in olay günü yaptıkları ortaya çıktı

Yaşattığı vahşetle gündeme oturan mesleği kasaplık olan Semih Çelik’in, beş kez psikolojik tedavi aldığı, iki kez ortadan kaybolduğu ve daha önce intihar girişiminde bulunduğu bilgisi edinildi. Türkiye'yi dehşete düşüren vahşetle ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. "Edirnekapı Kasabı"nın olay günü gerçekleştirdiği eylemler de netleşti.

İstanbul Fatih’te önceki gün Türkiye’nin kanını donduran bir vahşet yaşandı. Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi’nde kasaplık yapan Semih Çelik (19), Eyüpsultan'da oturan kız arkadaşı Ayşenur Halil'i evinde, saplantılı olduğu İkbal Uzuner'i de Fatih Edirnekapı Surları'nda katletti. Kan donduran olayın ardından surlardan atlayarak intihar etti. Vahşetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

"Arada sırada yüzünü görürdük"

Hürriyet'te yer alan haberde Semih Çelik komşularına soruldu, mahalleliden çarpıcı açıklamalar geldi. Önceden Fatih’te oturan Semih Çelik, 2018 yılında Eyüpsultan’da çıkmaz sokaktaki 5 katlı bir evin 2. katına taşındı. Ancak Fatih’teki bağlarını hiç koparmadı, vaktini eski yaşadığı yerde geçirdi. 6 yıldır oturduğu semtin ne berberi ne emlakçısı ne de sokağın tek fırıncısıyla sohbet etti. Mahalle esnafı, “Arada sırada yüzünü görürdük, selam dahi vermezdi. Sadece buradaki evine yatmaya gelirdi” dedi.

"Üstüm güzel mi?" diye sordu

Mahallelinin anlattığına göre, olay günü evden çıkan Semih Çelik, sokağın karşısındaki fırına uğruyor ve orada kıyafetlerini göstererek, “Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?” diyor. Daha sonra ayrılıyor.

"Çok az görürdük, annesini hiç bilmiyoruz"

Doğma büyüme Semih Çelik’in sokağında emlakçılık yapan Uğur Yılmaz (49), “Bizim mahallemiz köy gibidir, herkes birbirini tanır. Ancak biz, kendisini ve babasını tanımıyoruz. Çok az görürdük. Hele annesini hiç bilmiyoruz, sanırım Ankara’da kalıyormuş. Olay günü sabah babasıyla konuşuyor, babasına ‘Kız arkadaşım gelecek, kahvaltı yapacağız’ diyor. Babası da evden çıkıyor. Sonra öğreniyoruz ki çocuk iki kişiyi öldürmüş. Kasap olduğunu duyduk ama nerede bir şey bilmiyoruz” dedi.

70 yaşındaki mahalle sakini Hasan Şahin, “Semih Çelik’i birçok kez gördüm ama yalnızca gördüm. Temiz yüzlü, sakin bir çocuktu. Ancak bir diyaloğumuz, merhabalaşmamız yoktu. Buraya da birkaç sene evvel taşınmışlar, o zaman bina inşaat halindeymiş. Bırakın böyle bir olayı, hırsızlık bile olmazdı bizim mahallemizde, kapıda anahtar bırakırdınız. Böyle bir şey yaşanması çok kötü ve üzücü” diye konuştu.