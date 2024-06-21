İki ilde orman yangını: Çanakkale'de bir köy boşaltıldı, Bursa'daki yangın kısmen kontrol altında

Çanakkale Ayvacık'ta bir köy boşaltıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy Köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Yangına yakın bölgede olan Çamköy köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

Çanakkale Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Ayvacık ilçesi Çamköy köyü civarında devam eden orman yangınına orman ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale etmektedir. Devam eden orman yangını söndürme çalışmaları Vali İlhami Aktaş tarafından yerinde koordine ediliyor. Çamköy köyü tedbir amaçlı boşaltılmış olup, rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köylerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir” denildi.

Bursa'daki yangın kısmen kontrol altına alındı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın günün ilk ışıklarında drone ile havadan görüntülendi. Bin personelin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, yangın kısmen kontrol altına alındı.

Yangın, dün (20 Haziran) saat 13.45 sıralarında Büyükorhan ilçesi Demirler köyü mevkiinde başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla beraber helikopter ile müdahale edilirken, karadan 210 araç ve bin personel ile müdahale edilmeye devam ediliyor. 250 hektar alana yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmediği öğrenildi.