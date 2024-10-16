İki kent ön plana çıktı! İşte vatandaşa en çok at ve eşek eti yedirilen iller
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda hilekarlarını açıkladı. Listenin yayınlanmasıyla domuz, at ve eşek etinin vatandaşa yedirildiği ortaya çıktı. Vatandaşın at ve eşek eti yediği iller arasında 2 şehir öne çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaların isimlerini açıklamaya başlayarak gıda sahtekârlığını ifşa ediyor. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayımlanan listede, şok edici ayrıntılar dikkat çekiyor.
Ette yapılan hileler dikkat çekti
Bakanlığın yayınladığı listede özellikle kırmızı ette yapılan hileler dikkat çekiyor. Domuz etinin yanında at ve eşek etinin de vatandaşa yedirildiği ortaya çıktı.
En çok at-eşek eti yediren iller
Peki Türkiye'de en çok hangi ilde vatandaşa at ve eşek eti yediriliyor? Hileli gıdalar listesinde 2 ilin ismi ön plana çıktı. Buna göre Adana ve Sakarya at ve eşek etinde birbiriyle yarışıyor. 2 Ekim itibarıyla yayınlanan listede Adana'dan 9, Sakarya'dan ise 6 işletme bulunuyor.