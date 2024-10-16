  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İki kent ön plana çıktı! İşte vatandaşa en çok at ve eşek eti yedirilen iller
Takip Et

İki kent ön plana çıktı! İşte vatandaşa en çok at ve eşek eti yedirilen iller

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda hilekarlarını açıkladı. Listenin yayınlanmasıyla domuz, at ve eşek etinin vatandaşa yedirildiği ortaya çıktı. Vatandaşın at ve eşek eti yediği iller arasında 2 şehir öne çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İki kent ön plana çıktı! İşte vatandaşa en çok at ve eşek eti yedirilen iller
Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaların isimlerini açıklamaya başlayarak gıda sahtekârlığını ifşa ediyor. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayımlanan listede, şok edici ayrıntılar dikkat çekiyor.

Ette yapılan hileler dikkat çekti

Bakanlığın yayınladığı listede özellikle kırmızı ette yapılan hileler dikkat çekiyor. Domuz etinin yanında at ve eşek etinin de vatandaşa yedirildiği ortaya çıktı.

En çok at-eşek eti yediren iller

Peki Türkiye'de en çok hangi ilde vatandaşa at ve eşek eti yediriliyor? Hileli gıdalar listesinde 2 ilin ismi ön plana çıktı. Buna göre Adana ve Sakarya at ve eşek etinde birbiriyle yarışıyor. 2 Ekim itibarıyla yayınlanan listede Adana'dan 9, Sakarya'dan ise 6 işletme bulunuyor. 

Türkiye, deprem risk grubu bakımından kaça ayrılır?Türkiye, deprem risk grubu bakımından kaça ayrılır?Yaşam

 

Genç Neslin Yeni Kâbusu: Sanal Bahis Neden Bu Kadar Arttı, Etkileri Nedir! Uzman İsim AçıkladıGenç Neslin Yeni Kâbusu: Sanal Bahis Neden Bu Kadar Arttı, Etkileri Nedir! Uzman İsim AçıkladıTeknoloji

 

Gündem
Tunceli'de 20 terör olayına karışan "Amed Karker" kod adlı PKK/KCK'lı terörist yakalandı
Tunceli'de 20 terör olayına karışan "Amed Karker" kod adlı PKK/KCK'lı terörist yakalandı
CHP esi Genel Sekreteri Gürsel Tekin: Satılan askeri arazilerden rant vergisi alınsın!
CHP esi Genel Sekreteri Gürsel Tekin: Satılan askeri arazilerden rant vergisi alınsın!
Yeni bir aktif fay keşfedildi! "Yakın zamanda Marmara'da deprem meydana gelebilir"
Yeni bir aktif fay keşfedildi! "Yakın zamanda Marmara'da deprem meydana gelebilir"
Özgür Özel Edirne'ye gidiyor! Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek
Özgür Özel Edirne'ye gidiyor! Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek
Yargıda düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'ye geliyor! Boşanma davalarında önemli değişiklik yolda
Yeni Yargı Paketi TBMM'ye geliyor! Boşanma davalarında kritik değişiklik yolda
Rojin'in ön otopsi raporu çıktı: Darp izleri tespit edildi!
Rojin'in ön otopsi raporu çıktı: Darp izleri tespit edildi!