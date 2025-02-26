İkinci cemre suya düştü mü? İkinci cemre suya ne zaman düşer? Ne anlama gelir?

19-20 Şubat’ta havaya düşen cemrenin ikincisi suya düşerken, bu tarihten itibaren suyun ısınması bekleniyor.

Üçüncü ve son cemre 5-6 Mart tarihlerinde de toprağa düşecek ve bu tarihten sonra hava sıcaklığında artış devam edecek.



