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İkinci cemre suya düştü mü? İkinci cemre suya ne zaman düşer? Ne anlama gelir?

Halk arasında yaygın olarak baharın müjdecisi olarak bilinen, sıcaklığın artması olayı cemrenin birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılır. İlkbaharın başlangıcı olarak adlandırılan ve 7’şer gün ara ile havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan cemrenin ikincisi bugün (26-27 Şubat) suya düşüyor.

Haber Merkezi
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İkinci cemre suya düştü mü? İkinci cemre suya ne zaman düşer? Ne anlama gelir?
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19-20 Şubat’ta havaya düşen cemrenin ikincisi suya düşerken, bu tarihten itibaren suyun ısınması bekleniyor.

Üçüncü ve son cemre 5-6 Mart tarihlerinde de toprağa düşecek ve bu tarihten sonra hava sıcaklığında artış devam edecek.

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