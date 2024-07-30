İletişim Başkanlığı'ndan 'MüzeKart' açıklaması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, MüzeKart ile ilgili açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, 60 lira karşılığında Türkiye'deki tüm satış noktalarından MüzeKart'ı alabileceği belirtildi. Uygulama, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığına bağlı 350’den fazla müze ve ören yerini kapsıyor.

Her bir müze yılda iki defa gezilebiliyor

MüzeKart ile bir yıl boyunca her bir müze iki defa ziyaret edilebilecek. Sosyal medyadan yapılan bilgilendirmede, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebilecekler de hatırlatıldı.

Bunlar arasında, 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, gaziler ve refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları ile şehit yakını kimlik kartı sahipleri, engelliler ile bir refakatçisi de bulunuyor.