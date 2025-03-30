İletişim Başkanlığı'ndan tutuklanan İsveçli gazeteci hakkında açıklama

Türkiye'ye giriş yapınca gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Kaj Joakim Medin gündem olmuştu. İletişim Başkanlığı'ndan İsveçli gazeteci açıklaması geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 11 Ocak 2023'te İsveç'in Stockholm şehrinde belediye binası önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen bir maket asılarak eylem yapıldığı tespiti üzerine 13 Ocak 2023'te soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında söz konusu eylemi basına yansıtan İsveçli gazeteci Kaj Joakim Medin, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan protestoları takip etmek için Türkiye'ye gelmişti.

Medin, ülkeye giriş yaptığı tespit edilince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı.

İletişim Başkanlığı açıklama yaptı

İletişim Başkanlığı İsveç merkezli Dagens ETC gazetesi muhabiri Joakim Medin’in tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türkiye karşıtı haberleri ve terör örgütü PKK’ya olan yakınlığı ile tanınan Dagens ETC muhabiri İsveçli Kaj Joakim Medin isimli şahıs, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlarından tutuklanmıştır" denildi.

"Terör örgütü ile basın arasındaki irtibatı sağladığı yönünde bir suç kaydı da bulunmakta"

Bu tutuklama kararının gazetecilik faaliyetleriyle herhangi bir ilgisinin olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Medin, 11 Ocak 2023'te Stockholm'de PKK/KCK terör örgütü destekçisi şahıslarla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi yapılarak düzenlenen eyleme katılmıştır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 13 Ocak 2023'te olayla ilgili soruşturma başlatmıştır. Soruşturma kapsamında söz konusu eylemi yapan, organize eden, basına yansıtan veya irtibatlı olduğu değerlendirilen Medin'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tespit edilmiştir. Ayrıca şahsın, PKK/KCK terör örgütü ile basın arasındaki irtibatı sağladığı yönünde bir suç kaydı da bulunmaktadır."

"Gazetecilik suç olmamalı"

Türkiye'de son günlerde yaşanan gelişmeleri takip etmek üzere geldiği İstanbul'da 27 Mart Perşembe günü gözaltına alınan Medin'in çalıştığı gazete Dagens ETC'nin Genel Yayın Yönetmeni Andreas Gustavsson, Medin'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Joakim Medin eve dönene kadar gece gündüz çalışacağız. Dışişleri Bakanlığımızla yakın diyaloğumuzu sürdürüyoruz. İsveç'te ve uluslararası alanda medya ve basın özgürlüğü gruplarından da büyük destek aldık. Şimdi birçok kişi bu sorunu çözmek için çalışıyor" açıklamalarında bulunmuştu.