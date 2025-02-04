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Ilgaz Dağı'nda Türkiye Kayak Federasyonuna ait tesisteki telesiyej kapatıldı

Kastamonu-Çankırı sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı’nda, Türkiye Kayak Federasyonuna ait tesisteki telesiyej, evraklarında eksiklik sebebiyle geçici olarak kullanıma kapatıldı.

İHA
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Ilgaz Dağı'nda Türkiye Kayak Federasyonuna ait tesisteki telesiyej kapatıldı
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Kar kalitesi, pist ve konaklama imkanları bakımından Türkiye’nin önemli kış turizm merkezleri arasında gösterilen Ilgaz Dağı Milli Parkında kullanımda olan telesiyej ile ilgili denetim gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde Türkiye Kayak Federasyonuna ait tesisdeki telesiyejde evraklarında eksiklikler tespit edildi. Bunun üzerine Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından telesiyej kullanıma kapatılarak, eksikliklerin giderilmesi için Türkiye Kayak federasyonuna süre tanındı. Telesiyejdeki eksikliklerin giderilmesinin ardından tekrar kullanıma açılacağı öğrenildi.

Ilgaz Dağı Milli Parkı içerisinde bulunan Ilgaz-2 Yurdun Tepe Kayak Merkezinde bulunan telesiyejin ise kullanıma açık olduğu belirtildi.
Öte yandan, Türkiye genelinde telesiyejlerle ilgili denetimlerin devam ettiği ve uygunsuzluk tespit edilen yerlerin kullanıma izin verilmeyeceği öğrenildi.

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