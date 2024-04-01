İlklerin seçimi: CHP’nin yıllar sonra kazandığı iller

Resmi olmayan 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre, CHP 11 olan mevcut büyükşehir belediye sayısını 14’e yükseltirken, il belediyesi sayısı da 21’e ulaştı. Böylece toplam il belediye sayısı 35’e çıktı. Bu 7 ilde ise yıllar sonra ilk kez belediyeler el değiştirirken CHP Adıyaman’ı 1989 seçimlerinden sonra ilk kez; Manisa, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Uşak ve Zonguldak’ı Cumhuriyet tarihinde ilk kez; Amasya, Bartın, Giresun, Kastamonu’yu 1977’den bu yana ilk kez kazandı.

CHP Adıyaman’ı 1989 seçimlerinden sonra ilk kez; Manisa, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Uşak ve Zonguldak’ı Cumhuriyet tarihinde ilk kez; Amasya, Bartın, Giresun, Kastamonu’yu 1977’den bu yana ilk kez kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP’nin yıllar sonra ilk kez kazandığı belediyeler:

ADIYAMAN

31 Mart yerel seçimlerinde Adıyaman’da Abdurrahman Tutdere ile yarışan CHP, 1989 seçimlerinden sonra Adıyaman’ı ilk kez kazandı. 12 Eylül Darbesi’nde kapatılan CHP’nin oylarını bünyesinde toplamak maksadıyla kurulan Sosyaldemokrat Halkçı Parti, ilde Şevket Gürsoy ile yarıştığı belediye seçimlerinde oyların yüzde 27,26’sını alarak birinci parti oldu. En yakın rakibi DYP adayı Mehmet Gürlevik ise oyların yüzde 24,23’ünü aldı.

2019 yerel seçimlerinde ise Süleyman Kılınç ile yarışan AK Parti oyların yüzde 53,2’sini arak birinci parti. Bu tarihten beri AK Parti’nin belediye başkanlığını yürüttüğü ilde belediye başkanlığı yıllar sonra el değiştirdi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Abdurrahman Tutdere ile yarışan CHP, kesin olmayan ve yüzde 100’ü açılan sandık sonuçlarına göre oyaların yüzde 49,75’ini (51 bin 299) alarak birinci parti oldu. En yakın AK Parti adayı Ziya Polat ise yüzde 23,43 (28 bin 285) oy aldı.

MANİSA

CHP’nin yıllar sonra kazandı illerden bir tanesi de Manisa… CHP tek partili dönemin bittiği 1946'dan bu yana kazanamadığı Manisa'da 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde önemli bir başarıya imza attı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ferdi Zeyrek ile yarışan CHP, kesin olmayan ve yüzde 99,58’i açılan sandık sonuçlara göre oyların yüzde 57,21’ini (505 bin 538) alarak birinci parti oldu. En yakın rakibi MHP adayı Cengiz Ergün ise oyların yüzde 29,74’ünü (262 bin 796) aldı.

AFYONKARAHİSAR

2019’da AK Parti’nin İYİ Parti adayına 3 puan fark atarak yüzde 43’le kazandığı Afyonkarahisar’da 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP galip geldi. CHP’nin Burcu Köksal ile yarıştığı ilde kesin olmayan ve yüzde 100’ü açılan sandık sonuçlarına göre oyların yüzde 50,73’ünü (58 bin 72) alarak birinci parti oldu. En yakın rakibi AK Parti adayı H. Ceylan Uluçay ise oyların yüzde 81,82’sini (42 bin 703) aldı.

KIRIKKALE

CHP, tek partili dönemin bittiği 1946'dan bu yana kazanamadığı Kırıkkale’de 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oyların yüzde 49,90’ını alarak birinci parti oldu. Kesin olmayan ve yüzde 100’ü açılan sandık sonuçlarına göre CHP’nin adayı Ahmet Önal oyaların yüzde 49,90’nı (49 bin 681), en yakın rakibi AK Parti adayı Mehmet Saygılı yüzde 23,17 (23 bin 62) oy aldı.

KİLİS

CHP, yıllar sonra Kilis’te de belediye başkanlığını alarak önemli bir başarı sergiledi. Hakan Bileçen ile yarışan CHP, kesin olmayan ve yüzde 100’ü açılan sandık sonuçlarına göre oyların yüzde 41,97’sini (23 bin 467) aldı. En yakın rakibi AK Parti adayı Reşit Polat ise yüzde 27,28 (15 bin 250) ol aldı.

KÜTAHYA

CHP’nin yıllar sonra kazandığı bir diğer il de Kütahya… 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Eyüp Kahveci ile yarışan CHP kesin olmayan ve yüzde 100’ü açılan sandık sonuçlarına göre yüzde 48,64’ünü (40 bin 712) aldı. En yakın rakibi MHP adayı Alim Aşık yüzde 29,16 (39 bin 986) oy aldı.

UŞAK

Uşak Belediye Başkanlığını CHP’nin adayı Özkan Yalım kazandı. Kesin olmayan ve yüzde 100’ü açılan sandık sonuçlarına göre Özkan Yalım oyların yüzde 40,88’ini (54 bin 793), en yakın rakibi AK Parti adayı Mehmet Çakın yüzde 24,31’ini (32 bin 584) aldı. Böylece CHP, yıllar sonra ilk kez ilde birinci oldu.

ZONGULDAK

Zonguldak Belediye Başkanlığı için Tahsin Erdem ile yarışan CHP, tek partili dönemin bittiği 1946’dan sonra ilk kez kazandı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kesin olmayan yüzde 100’ü açılan sandık sonuçlarına göre CHP’nin adayı Tahsin Erdem oyların yüzde 54,52’sini (30 bin 256), en yakın rakibi AK Parti adayı Ömer Salim Aslan ise yüzde 37,6’ını (20 bin 869) aldı.

AMASYA

Amasya’da Turgay Sevindi ile yarışan CHP, kesin olmayan yüzde 100’ü açılan sandık sonuçlarına göre oyların yüzde 42,84’ünü (27 bin 233) alarak birinci parti oldu. En yakın rakibi AK Parti adayı Mehmet Uyanık ise oyların yüzde 28,96’sını (18 bin 405) aldı.

BARTIN

CHP, Batın’da Mehmet Rıza Yalçınkaya ile yarıştığı 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde birinci oldu. Kesin kesin olmayan yüzde 100’ü açılan sandık sonuçlarına göre CHP’nin adayı Mehmet Rıza Yalçınkaya oyların yüzde 51,29’unu (22 bin 383), en yakın rakibi MHP adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ise oyların yüzde 36,61’ini (15 bin 978) aldı.

GİRESUN

Giresun’da CHP Fuat Köse ile yarıştı. CHP’nin adayı Köse, kesin olmayan yüzde 100’ü açılan sandık sonuçlarına göre oyların yüzde 54.56’sını (35 bin 969) alarak belediye başkanı seçildi. En yakın rakibi AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu oyların yüzde yüzde 37.62’sini (24 bin 615) oy aldı.

KASTAMONU

Kastamonu’da CHP’nin yıllar sonra belediye başkanlığını kazandığı bir diğer il oldu. Kastamonu’da Hasan Baltacı ile yarışan CHP, kesin olmayan ve yüzde 100’ü açılan sandık sonuçlarına göre oyların yüzde yüzde 48.99’unu (31 bin 695), en yakın rakibi AK Parti adayı Tahsin Babaş yüzde 36.15’ini (23 bin 390) aldı.