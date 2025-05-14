MSB: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde görev yapan bir asker yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın, yıldırım düşmesi sonucu şehit olduğunu duyurdu.

Açıklamada "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.