İmamı okla vuran zanlı yakalandı

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’un Bağcılar ilçesi Necaattin Camii’nde dün öğlen saatlerinde cami imamı D.K.’yı okla yaralayan şahsın M.G. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs 'kasten yaralama' suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucu şüpheli şahsın cami içerisine girerek imama hakarette bulunduğu, vatandaşlar tarafından camiden çıkartıldığı, bir müddet sonra elinde ok ve yay ile cami önüne geri gelerek, cami çıkışında imam D.K.'yı yaraladığı tespit edilmiştir" dedi.



Bakan Yerlikaya, şüpheli M.G.'nin “uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak", "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kasten yaralama" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından da kaydının bulunduğunu ifade etti.