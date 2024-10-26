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İmamoğlu açıkladı! İşte Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz gezebileceğiniz 30 müze

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümüne özel 30 müzesini ücretsiz yaptı. İsteyenler salı günü 30 müzeyi ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilecek.

Göktuğ Efil
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İmamoğlu açıkladı! İşte Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz gezebileceğiniz 30 müze
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Cumhuriyet'in ilan edilmesinin 101. yıl dönümüne özel İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 30 müzesini ücretsiz yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 30 İBB Müzesini ücretsiz ziyaret edebilirsiniz." ifadeleri kullanarak müzeleri paylaştı. Yine 29 Ekim salı günü tüm toplu taşımalar da ücretsiz olacak

1. Taksim Cumhuriyet Müzesi
2. Anadolu Hisarı Müzesi
3. Tekfur Sarayı Müzesi
4. Kemal Sunal Müzesi
5. Aşiyan Müzesi
6. Şişli Atatürk Müzesi
7. İtfaiye Müzesi
8. Karikatür ve Mizah Müzesi
9. Çocuk Bilim Merkezi
10. Müze Gazhane L Binası
11. Gazhane İklim Müzesi
12. Bebek Sarnıcı Galerisi
13. Mecidiyeköy Sanat
14. Mevlanakapı Karakolu Ziyaretçi Merkezi
15. Haliç Sanat: Fener Evleri 1
16. Haliç Sanat: Fener Evleri 2
17. Haliç Sanat: Fener Evleri 3
18. Habitat Sanat
19. Gülhane Sarnıcı
20. Casa Botter
21. Büyükada Taş Mektep
22. Artİstanbul Feshane
23. Baruthane Müze
24. İstanbul Tasarım Müzesi
25. Belgradkapı Ziyaretçi Merkezi
26. Bulgur Palas
27. İstanbul Sanat Müzesi
28. Bakırköy Sanat
29. Kağıthane Sanat
30. Metrohan

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