İmamoğlu AK Parti ve MHP seçmenine seslendi: Bu yanlış düzenden elbirliğiyle acilen kurtulalım

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta kendisinin bazı İBB çalışanlarının gözaltına alınmasıyla başlayan süreç ile ilgili X hesabından yeni bir yazı yayımladı.

İmamoğlu, “19 Mart’ta yapılan sivil darbe girişimi; sırf bir kişisel ihtiras ve koltuk sevdası nedeniyle demokrasiye saygı duymayan bir avuç insan tarafından gerçekleştirildi” dedi.

Yıllardır yoksulluk ve adaletsizlikle büyük bir imtihana tabi tutulan milletimiz, çok acı bir sınav daha veriyor.



19 Mart’ta yapılan sivil darbe girişimi; sırf bir kişisel ihtiras ve koltuk sevdası nedeniyle demokrasiye saygı duymayan bir avuç insan tarafından gerçekleştirildi.… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 17, 2025

“İddiaların tamamı asılsız çıkacak”

Ayrıca İmamoğlu, söz konusu uygulamaların Türk yargısına ağır hasar verdiğini de belirtti, “Bir avuç insanın içine düştükleri durumdan çıkış için yaptıkları işler milletimizi ve yargımızı tahrip etmeye devam ediyor. Tıpkı 6 Mayıs 2019’da iptal edilen seçimde olduğu gibi, bugün de ortaya atılan iddiaların tamamı asılsız çıkacak” dedi.

“Bu yanlışın bedeli 50 milyar dolar”

Başta gençler olmak üzere toplumun kurumlara olan inancını kaybettiğine değinen İmamoğlu, “Süreç diploma iptali ile başladı. Ardından akla hayale gelmeyecek iftiralar ile devam etti. Bu süreçte yoksulluk daha da derinleşti, umutsuzluk zirve yaptı, enflasyon özellikle gıda enflasyonu daha da tırmandı” dedi.

İmamoğlu şöyle devam etti:

“Bu yanlışın bedeli tam 50 milyar dolar oldu, kul hakkı yediler bedelini milletimize pervasızca ödettiler, ödetmeye devam ediyorlar. Milletçe bu ortamdan derhal kurtulmak zorundayız. Kul hakkının yenmediği, israfın sona erdirildiği, liyakatli bir sistem ile bunu başarabiliriz. Güçlü insan kaynağımız ve özellikle marifetli gençlerimizle ile yeni bir dönemi başlatabiliriz.”

“Gelin bu düzenden kurtulalım”

İmamoğlu, Türkiye’nin bir kavşakta olduğunu söyledi, AK Parti ve MHP seçmenine seslendi, “Ya yoksullaşacağız ya zenginleşeceğiz. Bu yol; hak, hukuk, adalet, demokrasi, demokratik parlamenter sistem, güçler ayrılığı ve millet iradesinin en büyük araç olduğu bir yoldur. Buradan tekrar bilhassa AK Parti’ye, MHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımıza sesleniyorum. Hep birlikte barış ve huzur içinde güzel bir geleceğe yürümeliyiz. Doğruyu bulmaya çalışmaktan başka hiçbir seçeneğimiz kalmadı. Gelin bu yanlış düzenden elbirliğiyle acilen kurtulalım” dedi.