İmamoğlu: Aynı şekilde devam ettirirsek İstanbul'un yenilenmesini 100 yılda bitiremeyiz

Hatay’ın Antakya ilçesi Sümerler Mahallesi’nde 1975 yılında temeli atılan Belediye Kooperatif Evleri’nde bulunan A3 Blok depremde tamamen yıkıldı, A1 Blok ağır hasar gördü. A2 Blok ise Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6’lık, Hatay’ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremlere direnerek ayakta kaldı. A2 Blok’un sırrı, bina sakinlerinin anlatımıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Yıkılmayan bloğun, 2008 Ekim ayı ile 2009 Mart döneminde duvarlarında ‘lifli karbon polimer’ kullanılarak güçlendirildiği öğrenilirken ilk kez denenen bu yöntem sayesinde depremde bir kişinin bile burnu kanamadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yıkılmayan blokta incelemelerde bulundu. İmamoğlu, Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Erkan Töre tarafından bilgilendirildi. Töre, yıkılmayan A2 Blok’un ODTÜ ve İTÜ tarafından, ağır hasar gören A1 Blok’un ise yerel bir mühendislik şirketi tarafından güçlendirildiğini belirtti. Töre, şunları söyledi:

“Türkiye’de geliştirilen ve yönetmelikte de yer alan duvar güçlendirme yöntemiyle dolgu duvarları karbon lifli polimerle güçlendiriyoruz. Böylece taşıyıcı sistemin davranışlarını etkiliyoruz. Perde beton gibi bir dönüşüm sağlanıyor. İçeride incelemelerde bulunduğumuzda, güçlendirme çalışmalarının doğru çalıştığını tespit ettik. Yapı içinde güçlendirilmeyen bölümler, ağır hasarlı durumda. Ancak günün sonunda, iki binada yaşayan insanlar kendi imkanlarıyla konutlardan çıktılar.”

"İstanbul’un yoğun yapı stokunda bir hız arıyoruz"

İmamoğlu ise İstanbul’un yapı stoku için çalışmaların sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

“İstanbul’da güçlendirme çalışmaları için yoğun bir çalışma içindeyiz. Güçlendirmesi yapılan binalar, üç deprem üst üste ayakta kaldı. Biz, İstanbul’un yoğun yapı stokunda bir hız arıyoruz. Yık, yap, yenile, imar hakkı vesaire kaosu, İstanbul’u hem üst üste bindiriyor nüfus olarak hem yoğunlaştırıyor hem de zaman yetmez. 23 yılda yapılanı aynı şekilde devam ettirirsek 100 yılda bitiremiyoruz İstanbul'un yenilenmesini. 100 sonra zaten İstanbul'un envanteri eskiyecek. Bizim öyle bir metotta çıkmamız lazım ki 10 yılda, 15 yılda bambaşka bir seviyeye taşımamız lazım meseleyi.” (ANKA)