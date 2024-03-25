İmamoğlu başına gelen 'en ilginç' olayı anlattı: Sandalyemin kırılması...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlere 6 gün kala açıklamalarda bulundu.

Mynet'in sorularını yanıtlayan İmamoğlu, siyasi hayatı boyunca başına gelen en dikkat çeken olayı anlattı.

İmamoğlu şöyle konuştu:

"Yani başka bir siyasi ile yaşadığım en ilginç olay... Açıkçası bu dönem içerisinde herhalde sarayda misafir edildiğimizde sandalyenin kırılması olayı, ne diyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın misafir ettiği ortamda sandalyem kırılmıştı ya da nasıl kırıldı bilmiyorum o kadar sandalyede, bilemiyorum. Sanırım ondan sonra beni bir daha davet etmeme ile ilgili kararının altında bu mahcubiyet mi yatıyor acaba?"

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılında Saray'da 29 belediye başkanıyla bir araya gelmiş, kritik görüşmede İmamoğlu’nun oturduğu sandalyenin ayağı kırılmıştı.

"Hatalarım daha çok kişisel"

İmamoğlu, "5 yılda siyaseten yapmasaydım dediğiniz bir şey var mı?"sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Yani insanın keşkelerinin olması kadar doğal bir şey yok. Benim de elbette keşkelerim var ama hani somut olarak şu bu o demeyeceğim birçok konu var: Şunu keşke yapmasaydım, bunu keşke yapmasaydım... Eksiklerinin olduğunu kabul eden ve onları düzeltmeye gayret eden bir insanım, e bunu da yapıyorum zaten.

Yaptıkça da kendimi iyi hissediyorum. Topluma da bunun iyi geldiğini düşünüyorum. Ama elbette ki benim de keşkelerim var ama büyük bir keşkem yok yani büyük bir hatam yok Allah'a şükür. Ufak tefek eksiklerim, hatalarım daha çok kişisel, bireysel hatalarım diyebilirim. Bu yönüyle var. Onları da düzeltiyorum. Hatasız kul olmaz."

"Çokça sürprizimizin olacağını düşünüyorum"

"Partiniz İstanbul'da 2019 seçimlerinde alamadığı ilçe belediyelerinden hangilerini kazanır? Sürpriz bekliyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan İmamoğlu şöyle konuştu:

"Sürpriz demeyeyim ama çok var. Yani gerçekten o sürpriz duygusunu çokça ilçemizde insanlarımız yaşayacak, hissediyorum bunu. Gönülden hissediyorum. O değişimi insanlar istiyor ve gerçekten iyi, karakterli, özenli adaylarımız her ilçemizde var. Çokça sürprizimizin olacağını düşünüyorum. İsim vermem yanlış olur."