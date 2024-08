İmamoğlu: Bir yanlış varsa o yanlışın hesabını sorarız, gereğini yaparız

Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı yapım çalışmalarına törenle başladı. Bayrampaşa'daki törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un hayati mesele olarak en önemli konusunun deprem, güncel olarak ise ulaşım olduğunu söyledi. Kentte 5 yılda ciddi bir atılımla ulaşıma yatırım yaptıklarını belirten İmamoğlu, bu yatırımların en güçlü ağını raylı sistemlerin oluşturduğunu kaydetti.

"Tarihi bir başarıya imza atmalıyız"

İmamoğlu, raylı sistemlerin 1 kilometresinin neredeyse 2 milyar lira olduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla biz bu işe gözümüzün nuru gibi bakıyoruz. En ucuza en kalitelisini, en iyisini nasıl yaparız? Çünkü yapacağımız her iş tarihi bir iş olacak. Tarihi bir başarıya imza atmalıyız ama aynı zamanda sizin paranızı yönettiğimiz için her kuruşunu titiz harcamayı da kendimize ilke ediniyoruz." diye konuştu. Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı'nın daha önce protokolünü imzaladıklarını, bugün ise projeye başlayacaklarını vurgulayan İmamoğlu, hattın bir an önce hizmete girmesini diledi.

"Bir yanlış varsa hesabını sorarız"

Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaata ilişkin de İmamoğlu, bir vatandaşın bile arsasına imar çıkarmadığını belirterek, "Biz süreci layıkıyla takip ederiz. Hak yedirmeyiz, hukuku çiğnemeyiz. Bir yanlış varsa o yanlışın hesabını sorarız, gereğini yaparız. Kimse bundan şüphe etmesin." dedi.

"Kılıçdaroğlu'yla görüşmemiz sürpriz değil"

Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'daki görüşmesine ilişkin soru üzerine, "Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşmemiz sürpriz değil. Sonuçta bizim önceki dönem genel başkanımız. Bu muhabbetin içeriği tamamen bir dertleşme, sohbettir. Birbirine sevgisi, saygısı yüksek iki insanın buluşmasıdır. İçeriğin kamuoyuyla paylaşılan birçok gündemle ilgisi yoktur. Muhabbet gayet güzeldir. İki saate yakın sohbet ettik. Evinde olmaktan büyük onur duydum. Sayın Selvi Hanım'ın çayını içmekten de memnun oldum. İnşallah kendisiyle İstanbul'da da buluşmak istediğimizi, açılışlarımıza gelmesini, bizimle birlikte olmasını ve burada kendilerini ağırlamaktan da çok mutlu olacağımı, onur duyacağımı ilettim. Sizinle paylaşacağım özeti budur. İnanın özeti olduğu gibi tamamının da anlamı budur. Hiçbir türlü başka bir anlam yüklemeyiniz lütfen." dedi.

"Niye gelmesin? Gelmezse yanlış olur"

Ziyaretlerin devamının gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine de İmamoğlu, "Niye gelmesin? Gelmezse yanlış olur. Sayın Hikmet Çetin'le sağ olsun çok sık görüşürüz mesela. Sayın Karayalçın'la bazen gündem odaklı konuşuruz. Sayın Altan Öymen'le mümkün olduğu kadar görüşebiliyoruz. Niye Sayın Kılıçdaroğlu'yla devamı olmayacak? Ben daha fazla, daha sık ve daha gündemli olmasını da dilerim. Sonuçta biz beraber çalıştık, kader birliği yaptık. Bundan sonra yeni bir dönem, yeni bir süreç var. Bu sürece de Sayın Kılıçdaroğlu ve onun gibi partimizin büyüklerinin ışık tutması, yön vermesi, tavsiyede bulunması kadar önemli hususlar yoktur." ifadelerini kullandı.