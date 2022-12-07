İmamoğlu: Daha fazla icraat yapıyoruz, daha fazla çözüm üretiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Altınşehir Yaşam Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Başakşehir'deki Bölgesel İstihdam Ofisi, Sabahattin Ali Kütüphanesi, Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve Yuvamız İstanbul Kreşi'nin yer aldığı merkezin açılış töreninde konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, akılla, bilimle, teknikle, dünyanın en iyi örneklerini İstanbul'a taşıyarak, şehrin güvencesi olacaklarını söyledi.

İstanbul'un aynı zamanda fırsatlarıyla, imkanlarıyla muhteşem bir kaynağa sahip olduğuna işaret eden İmamoğlu, kentte güvenceli bir ortam ve sistemi var etmeleri gerektiğini vurguladı.

Kreşin ve bölgesel istihdam ofislerinin önemini anlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Her alanda var gücümüzle çalışıyoruz. Bu şehrin vicdanı, bu şehrin adalet duygusunun oluşması adına ne uygun ise onu yapmaya kararlı bir yönetimiz. İnsanlığa, doğaya faydalı iş yaptığınızda sizin bütçenize de bereket gelir. Ben bütçemizin çok bereketli bir bütçe olduğuna inanıyorum. Tabiri caizse o bütçenin bereketi, o manevi gücü, iş yapma becerimizi de büyütüyor. Daha fazla icraat yapıyoruz, daha fazla çözüm üretiyoruz."

Yazar Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali ise konuşmasında kütüphaneye babasının isminin verilmesinden dolayı büyük onur duyduğunu dile getirdi.

İmamoğlu, İstanbul'daki başkonsoloslarla buluştu

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da görev yapan başkonsoloslar ile Beşiktaş'ta bir araya geldi.

İngiltere, ABD, Kanada, Rusya, İsveç, Avrupa Birliği ülkeleri, Balkan ülkeleri ve çok sayıda ülkeden başkonsolosun katıldığı programda konuşan İmamoğlu, İstanbul'da inşa ettikleri belediyecilik modelinin demokrasi, adalet ve yatırım kavramları üzerinde yükseldiğini ifade etti.

Yerel demokrasinin, bir arada yaşamanın ahlaki ve manevi çimentosu olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Adalet, bir şehirde sürdürebilir şekilde huzuru, barışı ve dayanışmayı sağlamanın tek yoludur. Yatırım, bir şehirdeki toplumsal ve ekonomik kalkınmanın itici gücüdür ve mutlaka insani, çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir perspektife sahip olmalıdır. İstanbul'u adil, yeşil ve yaratıcı bir kent yapma hedefimize ancak daha fazla demokrasi, daha fazla sosyal adalet ve daha fazla yatırımla ulaşabiliriz." diye konuştu.