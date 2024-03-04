İmamoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti: İş birliği yapmaya devam edeceğiz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya geldi. İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Gelecek dönem de şehrimizin güzide spor kulüpleriyle iş birliği yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile kulüp yönetimini ziyaret etti.
İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ve kulüp yönetimini ziyaret ettik. Gelecek dönem de şehrimizin güzide spor kulüpleriyle iş birliği yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ve kulüp yönetimini ziyaret ettik. Gelecek dönem de şehrimizin güzide spor kulüpleriyle iş briliği yapmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/hiMUnbC4cS— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 4, 2024
İmamoğlu, 1 Mart'ta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etmişti.