İmamoğlu iddialara yanıt verdi: Dedikodu ateşine odun taşımamak hepimizin görevi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği “1. Yılımızda Parti Programı Konulu İl Danışma Kurulu Toplantısı”, Beylikdüzü Atatürk ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı toplantıya yoğun ilgi gösterildi.

“Kurultay dedikodularına karşı uyanık olmalıyız”

CHP İstanbul İl Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti içinde yayılan kurultay dedikodularına sert tepki gösterdi. “Türkiye’nin birinci partisi olmamızın ve yerel yönetimlerdeki başarımızın kıskançlığıyla üzerimize geliyorlar” diyen İmamoğlu, parti içindeki fitne girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

“Dedikodu ateşine odun taşımamak hepimizin görevidir” ifadesini kullanan İmamoğlu, CHP’nin demokratik yapısına atıfta bulunarak, olağanüstü kurultay tartışmalarını gereksiz bulduğunu belirterek “Ülkenin bugünkü şartlarında böyle davrananlar halkın gönlünde yer bulamazlar.” dedi.

“Gençlerin protesto hakkı gasp ediliyor”

İktidarın gençlerin demokratik haklarını kısıtlayan politikalarına da değinen İmamoğlu, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına karşı sesini yükselten gençleri örnek göstererek, Türkiye’de aynı cesareti sergileyen gençlerin tutuklanmasına tepki gösterdi. “Bu tutuklamalara imza atanları hep birlikte bu ülkenin yönetiminden göndereceğiz” dedi.

"Ahmet Özer’in hukuksuz bir şekilde görevden alınması kabul edilemez”

Konuşmasında Beylikdüzü ve Esenyurt’a değinen İmamoğlu, iki bölgenin kentsel gelişim süreçlerini karşılaştırdı. Beylikdüzü’nde sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirilen projelere vurgu yaparken, Esenyurt’taki plansız yapılaşmanın yarattığı sorunlara dikkat çekti. “Esenyurt’ta, halkın iradesine müdahale edilerek Belediye Başkanı Ahmet Özer’in hukuksuz bir şekilde görevden alınması kabul edilemez” dedi.

“Yeni programla halkın çıkarlarını ön plana çıkartacağız”

CHP’nin “İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı” kapsamında başlattığı program yenileme çalışmalarının önemini anlatan İmamoğlu, “Tek adamın aklına karşı milletin ortak aklını, bir avuç insanın çıkarlarına karşı 86 milyonun çıkarlarını hâkim kılacağız” diye konuştu.

İmamoğlu, CHP’nin hedeflerini “Her bir vatandaşımızı eşit gören, müştereklerimiz üzerine kurulu güçlü bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye’yi ayrışmalardan kurtarıp, dünyayla rekabet eden bir ülke haline getireceğiz.” sözleriyle özetledi.

“Her şey çok güzel olacak”

Toplantının sonunda, CHP’nin halkın gündemine odaklanarak çalışmalarını sürdüreceğini belirten İmamoğlu, “Cumhuriyetin ve halkın partisini, Atatürk’ün mirasını hep birlikte iktidar yapacağız. Hep birlikte başaracağız. Her şey çok güzel olacak” diyerek konuşmasını tamamladı.