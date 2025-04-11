İmamoğlu İnşaat'a kayyum atandı! Hasan İmamoğlu'ndan açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında 101 kişiye ait 24 şirkete doğrudan kayyum atandı.

Kayyum atanan şirketler arasından İmamoğlu İnşaat da bulunuyor. Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'ndan kayyum atanmasına ilişkin ilk açıklamasını gazeteci Saygı Öztürk'e yaptı.

" Çok üzgünüm, üzülmeye mecburum"

Hasan İmamoğlu "Çok üzgünüm, üzülmeye mecburum. Bu şirketi 1968 yılında kurdum. O günden bu yana hayatımı bu şirketlere verdim. Devlet el koymaya karar vermiş. Zaten ayın 23’ünden beri kapalıyız. 7-8 kişi geldi. Söyleyecek çok şeyim var ama üzüntüden artık söyleyemiyorum. Vergilerim var, param var ama vergilerimi yatıramıyorum. Çünkü hiçbir faaliyette bulunamıyorum. Malım vardı günlerdir satışını yapamıyorum. 1968 yılında kurduğum şirkete gelenlere şöyle dedim: Burayı kurtarmaya geldiyseniz başım üstüne, yıkmaya geldiyseniz diyecek bir şeyim yok, tarladan geldim yine gerekirse tarlama giderim." ifadelerini kullandı.