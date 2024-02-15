İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz Korusu'nun içine yapılan sosyal tesisin açılış töreninde konuştu. İmamoğlu, buradaki kiracı olan özel işletmeyi hukuki sürecin ardından çıkardıktan sonra kır bahçesini halkın hizmetine açtıklarını söyledi.

Kentte 2023'te 17 milyon vatandaşın sosyal tesislerden faydalandığını anlatan İmamoğlu, bu rakamın rekor seviyede olduğunu kaydetti. İmamoğlu, vatandaşın en verimli kullandığı yerlerin sosyal tesisler olduğunu, bunun da ekonomik krizden kaynaklandığını dile getirdi.

Şimdi sıranın Göztepe Parkı'nda olduğunu aktaran İmamoğlu, "Yine bir kurumumuzun kullandığı bir yer var, oraya göz diktim. Yeni dönemde orayı da vatandaşla açacağız." dedi.

İmamoğlu, gün içinde siyasetin artık taş atmaya ve cevap vermeye dönüşeceğini söyledi.

Murat Kurum'un Hatay'la ilgili sözlerine yanıt verdi

Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un kendisi için söylediği "İstanbul bütçesinden bir pay ayırsaydı da Hatay'a bin tane konut yapsaydı." sözlerini hatırlatan İmamoğlu, İBB'nin Hatay'a birçok hizmet yaptığını dile getirdi.

İmamoğlu, "Kendi sorumluluklarını savurmak isteyenler ancak böyle taşlar atabilir. Bence Ekrem İmamoğlu'yla uğraşacağına Maltepe'de, Tuzla'da, Güngören'de 5 yıldır, 6 yıldır, 7 yıldır bitiremediği ve milletin feryatlarını kapımıza kadar gelen insanlarıyla duyduğumuz konutları bitirip bir an önce teslim etsinler." ifadelerini kullandı.

Açılışa, CHP'nin Beykoz Belediye Başkan adayı Alaaddin Köseler ile birlikte katıldıklarını aktaran İmamoğlu, seçimlerde başarılar diledi.