İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı ziyaret hakkında açıklama yaptı.

İmamoğlu, Emirgan’da inceleme gezisi sırasında bir vatandaşın Kılıçdaroğlu’nu ziyaretini anımsatması üzerine İmamoğlu şunları söyledi: “Ben her zaman arıyorum soruyorum. Benim hiçbir insanla olmadığı gibi, başımın tacı Kemal Bey ile ne olacak, öyle şey mi olur. ‘Ben gelip sizinle ofisinizde fotoğraf çektirmek, sizi ziyaret etmek istiyorum’ dedim, ‘hal hatır sormak, muhabbet etmek istiyorum’ dedim ve gittim. Hal hatır sordum, sohbet edelim, sıklıkla görüşelim, bizi, gelin ziyaret edin, açılışımıza katılın, törenlerimize gelin. Başımızın üstünde yeriniz var. Benim başka bir şeyim olmaz, başımızın tacı."