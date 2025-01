İmamoğlu: Kırmızı kart hak edene gösterildiği zaman, doğru bir iştir

Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Medya A.Ş. bünyesinde 2021 kurulan, Türkiye'nin kamu destekli ilk Oyun Geliştirme Merkezi (OGEM), yeni dönem mezunlarını verdi. “OGEM Mezunları Buluşması”, Medya A.Ş.’nin Şişli’deki genel merkez yerleşkesinde, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un da yer aldığı mezunlar buluşmasında, İmamoğlu ve Medya A.Ş. Genel Müdürü Pınar Türker birer konuşma yaptı. Türk gençlerinin potansiyeli ve İstanbul'un oyun sektöründeki geleceğinin önemine dikkat çeken İmamoğlu, "İstanbul, çok büyük bir potansiyele sahip. Çok yaratıcı, dünyayla ilgili, yetenekli gençlerimiz var. Bu gençlere yaratıcılıklarını ve yenilikçi fikirlerini uygulayabilecekleri fırsatları sunduğumuzda, onların çok büyük başarılara ulaşacağını çok iyi biliyorduk. Öyle de oldu. OGEM kısa sürede büyük başarılara imza attı” dedi.

“Bizim mutlak dünyanın en ön sıralarındaki ülkelerden birisi olmamız şart” diyen İmamoğlu, “’Ben de başarabilirim, ben de yapabilirim’ inancını, bu tür yerlerde elde edecekleri motivasyonla, her gencimizin elde edebileceğini hissediyorum. Bu da zaten açıkçası başarmanın yarısı. Çünkü bazen tek başına yola çıkmak bile başarı getirir. Burada yola çıkmanın yanı sıra, güçlü bir motivasyon elde etmenin de zemini eee oluşmakta. Bu anlamda mezunlarımızla buluşmak da bir motivasyon olsa gerek. Bu bize de gurur ve ileriye dönük de umut veriyor. Birlikte yükselteceğimiz çok işler var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, yaratıcı ekosistemin her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Medya A.Ş. Genel Müdürü Türker ise, oyun sektörünün global potansiyeline dikkat çekerek "Yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve blockchain gibi yeni nesil teknolojilerle birlikte oyun sektörü, son 30 yılın en hızlı büyüyen endüstrisi konumunda. Sektörün küresel pazar hacminin 2024 yılı sonunda 180 milyar dolara ulaşması beklenirken, Türkiye bu pazardan yüzde 1'lik dilimle 1,8 milyar dolarlık pay alıyor" şeklinde konuştu. Türker, Ocak 2025 itibarıyla 8. dönemine başlayacak olan Kuluçka Programı’ndan bugüne kadar 51 ekibe dahil olan 300 genci mezun ettiklerini, bunlardan 15 ekibin şirketleştirerek sektörde faaliyete başladığını, diğerlerinin ise akademik veya profesyonel kariyerlerine devam ettiği bilgilerini paylaştı.

Programın ardından gazetecilerin güncel konulardaki sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, "Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valisi Davut Gül, 51 öğrencinin Şile'de zehirlendiğine dair iddialarda bulunmuş, basına açıklama yapmıştı basın mensuplarına. Siz zaten gerekli açıklamaları yapmıştınız. Ancak numuneler alındı mı? Bunun sonucu ne oldu? O öğrenciler İBB'nin dağıttığı kumanyadan mı gerçekten zehirlendi?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Dağıtımdaki bütün ürünleri, arkadaşlarım, derhal teste tabi tuttular hemen sahadaki. Zaten emin olduğumuz, üzerinde son tüketim tarihlerinin net olarak yazılı olduğu ürünlerin hiçbirisinde, en ufak bir şüpheye yer bulacak bulgu elde edilmemiştir. Hem resmi kurumlara hem farklı kurumlara bu başvurular yapılmıştır. Bunlarla ilgili geri dönüşte de temiz bir biçimde ürünlerimizin varlığı ortaya çıkmıştır. Ben, ne yazık ki üzülerek, başka kötü uygulamalarla ilgili hastanede ve onun çevresinde, bir kısım siyasi etkiyle hareket eden yetkililerin varlığı konusunda duyumlar aldım. Keşke Vali Bey ya da Valilik de bu konuda böyle telaşlı telaşlı ‘zehirlendi’ tarifiyle açıklamayı alelacele yapmamış olsaydı. Ben bu konu Valimize her zaman diyorum ki; bu ve buna benzer hususlarda, bir şey olduğunda, Ekrem İmamoğlu burada. Telefonu açık. 7/24 sorabilirsiniz, teyit edebilirsiniz. Mesela biz, valiliğin yaptığı bir eksik davranışın peşine bir şey bulmuş gibi koşmuyoruz. Tam aksine; arıyoruz, araştırıyoruz, yazı yazıyoruz. Aynı davranışı ve aynı tutumu, valiliğin, İBB’yle olan ilişkilerinde de göstermesini, başta Sayın Valimiz olmak üzere, bekliyorum ve bu gözle bu süreci takip ediyorum. Bu konuda kurum içi soruşturma sürecini başlattığım gibi, her ne ise sonucun çıkmasıyla alakalı, ki bu konuda arkadaşlarımın raporu çıktı. Onu da paylaşacağız. Ama onun dışında gereken, benim aklımdan geçen bütün bu soruları soran bir kurumsal yazıyı da valiliğin ilgili birim ve kuruluşlarına yazılması talimatını verdim. Süreci de anbean takip edeceğim. Eğer içinde bir kötü niyet görürsem de kurumumun ve kurumumun içinde yürüyen, bu işin içindeki her arkadaşımın hakkını arama konusunda da hukuksal işlem ve hukuki haklarımızı arayacağımızı da buradan belirtmek isterim."

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir açıklama yaptı, aslında çağrıda bulundu. Emekliye, asgari ücretliye, ezilenlere 'kırmızı kart' çıkarın dedi. Siz ne söylemek istersiniz?" sorusuna da İmamoğlu şöyle yanıt verdi:

"Kırmızı kart hak edene gösterildiği zaman, doğru bir iştir. Maçta da kırmızı kart haksız yere gösterilince, insanlar kızar, yuhalar. Ama haklı yere gösterildiğinde de kendi takımı bile olsa susar. Şu anda bu iktidara kırmızı kart gösterildiğinde, ben eminim ki, bu ülkede o partiye oy verenlerin dahi en az yüzde 70’i, 80’i, ‘Evet, bu kırmızı kart haklı kardeşim’ deyip, kafasını öne eğecektir. Bunun için de emekliler vardır, bunun için de üniversite öğrencileri vardır, bunun içinde dar gelirliler vardır, işsizler vardır, atanamayan öğretmenler vardır. Bunun içinde, bugünkü asgari ücretle geçinme çabasında olan insanlar vardır. Dolayısıyla, hak eden bir kırmızı kartı gösterme konusunda Genel Başkanımız güzel bir öneride bulunmuştur. Tabii ki kendi taraftarı, kendi oyuncusuna kırmızı kart göstermekte imtina edebilir, ama bizim milletimiz dediğimiz gibi vicdanen bunu kabul eder. Muhalif olan her insan, bugün bu iktidarın bu kötü uygulamalarına şahitlik eden her insan yüreğiyle, eliyle, gerektiğinde bazen buluşmalarda, meydanlarda gayet kıpkırmızı kartlarını bu iktidara gösterebilirler. Çoktan hak ettiler. Oyun dışı kalacağı günde sandığın ilk kurulduğu gün olacak."

OGEM Nedir?

OGEM; oyun geliştirme tutkusu taşıyan gençlere rehberlik etmek ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek amacıyla, Aralık 2021’de İBB ve Medya A.Ş. tarafından kuruldu. Kuluçka Programı ile oyun geliştirme alanına ilgi duyan gençlere bilgisayar, çalışma alanı, mentorluk, altyapı, pazarlama desteği, oyun ekosistemi ve yatırımcılarla etkileşim olanakları sunan OGEM, İstanbullu oyun geliştiricilerinin yaratıcı fikirlerini global başarıya ulaşacak projelere dönüştürmelerine katkı sağlıyor. Böylece, Türkiye'nin dijital oyun sektöründeki konumunu güçlendirmeyi ve İstanbul'u oyun endüstrisinin önde gelen merkezlerinden biri yapmayı hedefliyor.