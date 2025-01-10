  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi
Takip Et

Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "NARKOKAPAN-6" operasyonları kapsamında 1 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "NARKOKAPAN-6" operasyonları kapsamında 1 milyon 795 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, "İstanbul’da bir uyuşturucu imalathanesine yönelik düzenlenen “NARKOKAPAN-6” operasyonunda 1 milyon 795 bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

"Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz"

Operasyonlarda üç kişi gözaltına alındı. Yerlikaya operasyona ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, "Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" dedi.

Yerlikaya'nın bildirdiğine göre; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonlarda şunlar ele geçirildi:

1 Milyon 795 bin adet uyuşturucu hap,

5 adet hap basma makinesi,

2 adet vakum makinesi ve

1 adet hassas terazi ele geçirildi

Kredi kuruluşlarının nakdi kredileri 16 trilyon TL’yi aştıKredi kuruluşlarının nakdi kredileri 16 trilyon TL’yi aştıFinans

 

Morgan Stanley: Tahvillerde merkez bankası müdahalesine gerek yokMorgan Stanley: Tahvillerde merkez bankası müdahalesine gerek yokFinans

 

Gündem
Rize'de PTT'ye yönelik silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti: Vali Baydaş'tan açıklama geldi
Rize'de PTT'ye yönelik silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti: Vali Baydaş'tan açıklama geldi
Eski milletvekili Ahmet İyimaya son yolculuğuna uğurlandı
Eski milletvekili Ahmet İyimaya son yolculuğuna uğurlandı
İmamoğlu: Kırmızı kart hak edene gösterildiği zaman, doğru bir iştir
İmamoğlu: Kırmızı kart hak edene gösterildiği zaman, doğru bir iştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin 7 belediyesinin borcu 15 buçuk ton altın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin 7 belediyesinin borcu 15 buçuk ton altın
Teğmenlerin soruşturmaları tamamlandı: Yüksek Disiplin Kurulu toplanıyor
Teğmenlerin soruşturmaları tamamlandı: Yüksek Disiplin Kurulu toplanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 saati bulan yolculuk süresi 1 saatin altına iniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 saati bulan yolculuk süresi 1 saatin altına iniyor