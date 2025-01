Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi

Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "NARKOKAPAN-6" operasyonları kapsamında 1 milyon 795 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, "İstanbul’da bir uyuşturucu imalathanesine yönelik düzenlenen “NARKOKAPAN-6” operasyonunda 1 milyon 795 bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

"Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz"

Operasyonlarda üç kişi gözaltına alındı. Yerlikaya operasyona ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, "Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" dedi.

Yerlikaya'nın bildirdiğine göre; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonlarda şunlar ele geçirildi:

1 Milyon 795 bin adet uyuşturucu hap,

5 adet hap basma makinesi,

2 adet vakum makinesi ve

1 adet hassas terazi ele geçirildi