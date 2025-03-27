İmamoğlu protestoları: İstanbul ve Ankara’da çok sayıda kişi gözaltına alındı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 48 kişinin tutuklanmasına yönelik tepkiler devam ederken, Ankara ve İstanbul'da sabah saatlerinde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ankara'da sosyolog Veli Saçılık'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara Barosu: Basın suçları savcısı 22 kişiye soruşturma başlattı

Ankara Barosu ise, "Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün bu sabah yapmış olduğu operasyon ile gözaltına alınanlar bulunmaktadır. Basın suçları savcısı tarafından 22 kişi hakkında soruşturma açıldığı öğrenilmiştir. Süreci takip etmekteyiz" açıklaması yaptı.