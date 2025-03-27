  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İmamoğlu protestoları: İstanbul ve Ankara’da çok sayıda kişi gözaltına alındı
Takip Et

İmamoğlu protestoları: İstanbul ve Ankara’da çok sayıda kişi gözaltına alındı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 48 kişinin tutuklanmasının ardından protestolar sürerken, Ankara ve İstanbul'da polis tarafından evlerinden alındı. Aralarında sosyolog Veli Saçılık'ın da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İmamoğlu protestoları: İstanbul ve Ankara’da çok sayıda kişi gözaltına alındı
Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 48 kişinin tutuklanmasına yönelik tepkiler devam ederken, Ankara ve İstanbul'da sabah saatlerinde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ankara'da sosyolog Veli Saçılık'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara Barosu: Basın suçları savcısı 22 kişiye soruşturma başlattı

Ankara Barosu ise, "Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün bu sabah yapmış olduğu operasyon ile gözaltına alınanlar bulunmaktadır. Basın suçları savcısı tarafından 22 kişi hakkında soruşturma açıldığı öğrenilmiştir. Süreci takip etmekteyiz" açıklaması yaptı.

Gündem
Taksim Metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
Taksim Metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
Muğla’nın Milas ilçesinde orman yangını! Ekiplerin çalışması devam ediyor
Muğla’nın Milas ilçesinde orman yangını! Ekiplerin çalışması devam ediyor
TMSF lüks araçları satışa çıkarmıştı! Dilan-Engin Polat cephesinden ilk açıklama
TMSF lüks araçları satışa çıkarmıştı! Dilan-Engin Polat cephesinden ilk açıklama
Yalvaç Belediye Başkanı hakkında adli işlem başlatıldı
Yalvaç Belediye Başkanı hakkında adli işlem başlatıldı
CHP, yasak kararı için RTÜK'e gidiyor! Saat belli oldu
CHP, yasak kararı için RTÜK'e gidiyor! Saat belli oldu
Ramazan Bayramı'nda Ankara'da toplu ulaşım ücretsiz olacak
Ramazan Bayramı'nda Ankara'da toplu ulaşım ücretsiz olacak